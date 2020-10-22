Смольный признал наличие второй волны коронавируса в Петербурге

Оценивая развитие эпидемиологической обстановки в Петербурге, вице-губернатор Олег Эргашев согласился, что по темпам роста заболеваемости коронавирусной инфекцией город на Неве не отстаёт от Москвы, делится "Интерфакс".

"Санкт-Петербург идёт в фарватере Москвы. Естественно, можно говорить о значимом повышении [уровня заболеваемости] по сравнению с летом. Можно говорить о некой второй волне", - приводит высказывание чиновника агентство.

При этом, уточнил Эргашев, на сегодняшний день в Северной столице свободными остаются порядка 15% коек для COVID-больных, поэтому Смольный не торопится перепрофилировать под "антивирусные" нужды иные медучреждения.

Ранее вице-губернатор объяснил рост смертей от коронавируса.

Отметим, сегодня Петербург вновь побил максимум по количеству новых суточных случаев заболевания - инфекция подтвердилась у ещё 697 человек.

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