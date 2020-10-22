Мишустин наградил петербургских врачей за борьбу с пандемией

Премьер-министр Михаил Мишустин провел в столице торжественный прием врачей, работающих с коронавирусными больными, с тем, чтобы вручить им награды. В число лауреатов вошли и петербургские врачи, причем двое из них, врач-акушер-гинеколог НИИ им. Джанелидзе Лариса Веселаго и медсестра того же учреждения Валентина Шужина удостоились Ордена Пирогова посмертно, передает пресс-служба Смольного.

Орден также достался ректору Первого меда Сергею Багненко и замгендиректору центра им. Алмазова Александре Конради. В свою очередь, медсестра урологического отделения Александровской больницы Екатерина Миронова получила медаль Луки Крымского.

"Наши медики совершили настоящий подвиг. Они проявили высочайший профессионализм, самоотверженность, готовность прийти на помощь, рискуя собственной жизнью. Мы всегда будем помнить о тех, кто погиб, выполняя свой профессиональный долг", - пообещал губернатор Александр Беглов.

Обе награды учредили нынешним летом по решению президента.

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