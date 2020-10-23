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11:33

ЗакС выступит за запрет выдачи двух лицензий на одно помещение, торгующие спиртным

фото ЗакС политика ЗакС выступит за запрет выдачи двух лицензий на одно помещение, торгующие спиртным

Законодательное собрание Петербурга намерено выступить с федеральной законодательной инициативой, запрещающий выдавать на одно помещение две лицензии на торговлю алкоголем, и как магазину и как кафе или бару. Проект постановления поддержали 23 октября на заседании парламентского комитета по законодательству.

- [Это необходимо,] чтобы у нас не было ситуации, когда до 22-00 мы работаем как магазин, а после 22-00 как ресторан или бар, - объяснил председатель комитета Денис Четырбок.

Он рассказал, что инициатива стала одним из результатов взаимодействия рабочая группы по так называемому закону о "наливайках. Новый, компромиссный вариант этого закона комитет одобрил неделей раньше, 16 октября. По нему продавать спиртное в барах и кафе, расположенных в "хрущевках" и домах серии "корабли" можно будет только имея зал обслуживания площадью не менее 50 кв. м. Для заведений, действующих в любых других многоквартирных домах, начнет действовать ограничение в 20 кв. м.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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