Сергей Миронов заразился коронавирусом

Лидер "Справедливой России", депутат Госдумы Сергей Миронов получил положительный тест на коронавирус, сообщили представители партии.

Миронов сообщил, что чувствует себя при этом хорошо. Он ушел на самоизоляцию и продолжит работать дистанционно. Миронов призвал всех "внимательно относиться к своему здоровью".

В последнее время в России ежедневно фиксируется по 16-17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Достается и депутатам Госдумы. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Неверов ушел на самоизоляцию после того, как один из членов его семьи заразился инфекцией. Подхватили коронавирус депутаты Денис Москвин и Валерий Гартунг. В сентябре от коронавируса умер депутат Ваха Агаев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 29 сентября сообщал, что в общей сложности коронавирусом порядка 60 депутатов. Еще 18 на тот момент болели.