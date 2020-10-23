Навальный назвал ложью слова Путина о помощи с отправкой в Германию после отравления

Политик Алексей Навальный в своем Instagram назвал ложью слова президента Владимира Путина о том, что последний лично вмешался в ситуацию, чтобы вывезти своего оппонента на лечению в Германию.

Навальный подчеркнул, что у него нет "ограничений на выезд" из России, у него оформлен загранпаспорт и Европейский суд по правам человека признавал, что ФМС нарушала его права, отказываясь выдать документ. По делу о клевете, которое возбуждено в отношении Навального, политик отказался дать подписку о невыезде.

Навальный снова заявил, что считает Путина причастным к отравлению, как и к тому, что уголовное дело об этом до сих пор не возбуждено.

Накануне Путин в ходе выступления на Валдайском форуме заявил, что лично просил прокуратуру разрешить транспортировать Навального за границу, потому что у политика были ограничения на выезд.

В августе Навальный впал в кому после того, как ему стало плохо в самолете Томск – Москва. Экспертизы, проведенные в Германии, Франции, Швеции, а также выводы ОЗХО показали, что Навального отравили, возможно, новой версией яда "Новичок".