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17:00

ЦИК продолжит добиваться отставок в Горизбиркоме Петербурга

фото ЗакС политика ЦИК продолжит добиваться отставок в Горизбиркоме Петербурга

Центральная избирательная комиссия в ответ на запрос ЗАКС.Ру сообщила, что будет добиваться изменений в руководстве Санкт-Петербургской избирательной комиссии. В ЦИК заявили, что это необходимо "с целью оздоровления избирательной системы".

В комиссии подчеркнули, что в постановлении от 30 сентября, которым ЦИК выразил недоверие главе Горизбиркома Виктору Миненко и предложил другим членам ГИК с правом решающего голоса сложить свои полномочия, содержатся окончательные выводы по вопросу деятельности СПбИК и ее председателя. Отмечено при этом, что комиссия - орган коллегиальный и отдельные ее члены действовали "добросовестно и в соответствии с требованием закона".

"Именно поэтому ЦИК России было предложено всем членам комиссии с правом решающего голоса проанализировать свою работу и подать заявления о досрочном сложении полномочий в случае, если, по их мнению,  те либо иные действия могли привести к признанию деятельности Санкт-Петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной. Расформирование данной комиссии в судебном порядке затронуло бы всех без исключения членов комиссии с правом решающего голоса и повлекло бы негативные последствия, в том числе, для лиц, выполняющих свою работу надлежащим образом", - говорится в письме.

Прямого ответа на вопрос ЗАКС.Ру когда Центризбирком намерен обратиться в суд с иском о роспуске ГИК, дано не было.Также в ЦИК  не стали называть имена кандидатов, рассматриваемых на место Миненко и рассказывать о принимаемых мерах для исполнения собственного постановления.

Напомним, члены СПбИК не стали складывать свои полномочия после заявлений главы ЦИК Эллы Памфиловой. На состоявшемся 8 октября заседании Горизбиркома Миненко заявил, что членам комиссии пока стоит продолжать свою работу "в спокойном, текущем режиме".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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