Семья Славиной просит МВД проверить сотрудников Центра "Э" из-за давления на журналистку

Семья главного редактора Koza.Press Ирины Славиной обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцову с просьбой проверить действия сотрудников Центра "Э" по Нижегородской области из-за давления на журналистку, передает "МБХ медиа". Также родные Славиной попросили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина передать материалы доследственной проверки самоубийства Славиной из регионального СК в федеральный.

По словам адвоката Александра Караваева, в обращении к Колокольцеву семья Славиной указала на то, что журналистку в течение последних лет постоянно преследовали силовики, в частности, бывшие и действующие сотрудники нижегородского Центра "Э". По словам родных Славиной, именно силовики "инициировали неправосудное преследование и лично участвовали в моральном давлении на журналистку через подконтрольные паблики" в интернете.

Также семья Славиной просит Колокольцева взять проверку под личный контроль. По их мнению, местный Центр "Э" "вышел за все возможные разумные и неразумные рамки".

1 октября силовики пришли в квартиру Славиной с обыском по уголовному делу о работе с "нежелательной организации", возбужденному в отношении местного активиста Михаила Иосилевича. До этого ее штрафовали по делу о недостоверной новости и за участие в акции памяти Бориса Немцова. 2 октября Славина покончила с собой перед зданием МВД в Нижнем Новгороде.