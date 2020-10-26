"Меня окончательно задушили": Экс-фигурант "московского дела" Костенок уехал из России

Бывший фигурант "московского дела" Валерий Костенок покинул Россию, о чем сообщил своим подписчикам в Instagram.

По его словам, главная причина подобного решения - давление со стороны правоохранительных органов.

"Меня окончательно задушили звонками из ФССП и приходами полиции. Все это - известные последствия известных событий", - написал Костенок.

В июле текущего года Костенка оштрафовали из-за его участия в акции в поддержку мирных протестующих, которая состоялась 5 июня на Петровке, 38.

Кроме того, ранее молодой человек находился в СИЗО по обвинению в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК), поскольку в ходе протестной акции 27 июля 2019 года в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов кинул в сторону ОМОНа пару пустых пластиковых бутылок. Его преследование прекратили в сентябре того же года.