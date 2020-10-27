Вишневский внес законопроект, разрешающий митинговать у  образовательных и культурных учреждений

Депутат Заксобрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский подготовил инициативу, либерализующую городской закон о собраниях, митингах и демонстрациях.

Парламентарий предложил отменить запрет на проведение публичных акций на территориях, прилегающих к зданиям учреждений образования, здравоохранения и культуры. В пояснительной записке депутат сослался на постановление Конституционного суда от 4 июня, которым были признаны недопустимыми региональные запреты на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций рядом с образовательными и медицинскими организациями, а также религиозными и военными объектами.

Вишневский, помимо прочего, предложил снова разрешить организацию собраний, митингов и демонстраций на Дворцовой и Исаакиевской площадях и на Невском проспекте. "Яблочник" объяснил ЗАКС.Ру, что эта поправка тоже соответствует решению Конституционного суда.

- Смысл постановления Конституционного суда в том, что, отказывая в проведении публичного мероприятия или запрещая его проведение в конкретном месте, каждый раз власти должны это объяснять необходимостью защиты конституционно значимых ценностей и безопасности граждан, - прокомментировал Вишневский. - Если я говорю, что хочу в конкретном месте Невского проспекте провести митинг, мне могут сказать, что в этом конкретном месте это создаст неудобства. Но это может касаться только конкретного места, а не всего Невского проспекта или, например, Исаакиевской площади.

Напомним, Вишневский уже не в первый раз выступает с инициативой, разрешающей публичные акции в центре города. В февраля 2018 года он трижды вносил в повестку заседаний ЗакСа поправки в закон о митингах. Первые два раза "Единая Россия" отказывалась их рассматривать, а затем выступила против предложений оппозиционера.

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