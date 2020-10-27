Депутат Госдумы Марченко поддержал защитников здания ВНИИБ

Член "Единой России", депутат Государственной думы Евгений Марченко обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой не допустить сноса здания бывшего НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте.

По мнению парламентария, Смольному необходимо выкупить строение, включить его в список объектов культурного наследия и разместить внутри социальные учреждения.

"Здание богато оформлено в сталинской стилистике: вход организован через палатный ризалит с восемью колоннами. Архитектурная ценность здания очевидна абсолютному большинству жителей, целому ряду экспертов и членам Совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга", - написал Марченко губернатору.

Он также обратил внимание Беглова на то, что под зданием находится крупное бомбоубежище, которым в случае войны могут воспользоваться жители ближайших домов.

Напомним, на месте бывшего помещения ВНИИБ, в последние годы использовавшегося как офисный центр, планируется возвести 11-этажный жилой комплекс. В апреле 2019 года ООО "Институт бумажной промышленности" получил разрешение на строительство. Жители Выборгского района и градозащитники выступают против сноса построенного в 1955 году здания. Они пытались добиться признания ВНИИБ объектом культурного наследия, однако комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга не поддержал эту инициативу.

Каждую неделю у здания проходят протестные народные сходы. Ожидается, что в среду, 28 октября, с запросом губернатору в защиту ВНИИБ выступят депутаты Заксобрания Борис Вишневский и Надежда Тихонова.

Фото: vk.com/ Здание ВНИИБ на пл Мужества - спасем

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