Здание ВНИИБ снова пытаются защитить от сноса при помощи уличной акции

Активисты Выборгского района и градозащитники вновь, как и неделю назад, собрались возле здания бывшего НИИ Бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, 49, чтобы выразить несогласие с планами по его сносу.

Относящееся к архитектурному стилю сталинского неоклассицизма, здание с 65-летней историей упорно отказывается признавать культурно-историческим памятником КГИОП, что и делает возможным для собственника распоряжаться участком на свое усмотрение.

Здание ВНИИБ последние десятилетия было приспособлено под бизнес-центр, и со всеми арендаторами уже расторгли договоры, что для защитников здания - дурной знак. Еще полтора года назад был представлен план двух высотных домов, которые здесь собираются построить. По мнению жителей, строить высотки в районе как минимум небезопасно: именно на этом участке в 1990-е и 2000-е годы была парализована работа метрополитена из-за затопления.