18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:06

Петербургская КПРФ предприняла вторую попытку согласовать шествие 7 ноября

фото ЗакС политика Петербургская КПРФ предприняла вторую попытку согласовать шествие 7 ноября

Участники петербургского горкома КПРФ направили в Смольный уведомление о проведении шествия и митинга в честь годовщины Октябрьской революции, сообщила ЗАКС.Ру первый секретарь горкома Ольга Ходунова.

Стартовать члены компартии и их сторонники планируют от станции метро "Горьковская" и дойти до крейсера "Аврора".

Ранее коммунисты пытались согласовать эту акцию в формате культурно-массового мероприятия, однако администрация Петроградского района ответила отказом. По словам Ходуновой, чиновники заявили, что празднование необходимо согласовывать в соответствии с законом о митингах.

- Мы не хотели проводить политизированную акцию, - рассказала коммунистка. - Это день воинской славы, день проведения парада на Красной площади по случаю годовщины великого Октября.

Ходунова добавила, что второй причиной для отказа, озвученной районной администрацией, была пандемия коронавируса. Тем не менее, в КПРФ ожидают, что шествие удастся согласовать.

- Я убеждена, что если власть хочет услышать своих горожан, хочет согласия в городе, если она понимает, что есть исторические вехи, которые нельзя замазать чёрной краской, то она должна определить формат вместе с нами в условиях переговорного процесса. Это нормально, это называется диалогом. Если власть не идёт на диалог, тогда народ идёт на улицу без власти, - заявила Ходунова.

Напомним, ранее заявку на проведение собственного митинга 7 ноября подали представители Российской коммунистической рабочей партии и Объединённой коммунистической партии. Они написали письмо губернатору Александру Беглову, в котором попросили, невзирая на коронавирусные ограничения, разрешить им празднование дня Октября.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:52 Красноярскому экс-депутату Быкову предъявили обвинение в найме киллера

17:41 Эсеры проголосуют против бюджета, если пенсии работающим пенсионерам не проиндексируют

17:26 Экс-главу Ростехнадзора по СЗФО отпустили под подписку о невыезде

17:05 Активисты заявили об обнаружении улик, оставленных поджигателями дома Челищева

16:41 "Медуза": Минздрав требует согласования всех публичных высказываний врачей о COVID-19

16:12 Профессор Соловей объявил о создании движения "Перемен"

15:50 Экоактивисты обнаружили забивший "гейзер" из сточных вод рядом с мусорным заводом

15:48 Осужденный по делу о контрабанде оружия "другоросс" Аверин вышел на свободу

15:27 Минюст предложил штрафовать за нерадивое обращение с животными

15:20 Депутаты выбрали нового главу Архангельска

15:15 Резник: Бюджет не народный, он преступный

14:58 Правительство решило выдавать бесплатные лекарства лечащимся от коронавируса на дому

14:35 Генпрокуратура не нашла чистой воды ни в одном водоеме Урала

14:28 Петербургские депутаты прописали в Уставе города положение о "цифровых инновациях"

14:10 В Смольном сообщили, когда Эргашев выступит перед депутатами ЗакСа

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru