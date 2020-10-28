Петербургская КПРФ предприняла вторую попытку согласовать шествие 7 ноября

Участники петербургского горкома КПРФ направили в Смольный уведомление о проведении шествия и митинга в честь годовщины Октябрьской революции, сообщила ЗАКС.Ру первый секретарь горкома Ольга Ходунова.

Стартовать члены компартии и их сторонники планируют от станции метро "Горьковская" и дойти до крейсера "Аврора".

Ранее коммунисты пытались согласовать эту акцию в формате культурно-массового мероприятия, однако администрация Петроградского района ответила отказом. По словам Ходуновой, чиновники заявили, что празднование необходимо согласовывать в соответствии с законом о митингах.

- Мы не хотели проводить политизированную акцию, - рассказала коммунистка. - Это день воинской славы, день проведения парада на Красной площади по случаю годовщины великого Октября.

Ходунова добавила, что второй причиной для отказа, озвученной районной администрацией, была пандемия коронавируса. Тем не менее, в КПРФ ожидают, что шествие удастся согласовать.

- Я убеждена, что если власть хочет услышать своих горожан, хочет согласия в городе, если она понимает, что есть исторические вехи, которые нельзя замазать чёрной краской, то она должна определить формат вместе с нами в условиях переговорного процесса. Это нормально, это называется диалогом. Если власть не идёт на диалог, тогда народ идёт на улицу без власти, - заявила Ходунова.

Напомним, ранее заявку на проведение собственного митинга 7 ноября подали представители Российской коммунистической рабочей партии и Объединённой коммунистической партии. Они написали письмо губернатору Александру Беглову, в котором попросили, невзирая на коронавирусные ограничения, разрешить им празднование дня Октября.

Сергей Еремеев

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