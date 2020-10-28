Петербургские депутаты прописали в Уставе города положение о "цифровых инновациях"

Заксобрание Петербурга в первом чтении утвердило поправку в Устав города о "цифровых инновациях", автором которой выступил единоросс Денис Четырбок.

Он предложил прописать в Уставе, что Законодательное собрание вправе установить законом "экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций", а также прописать порядок его установления.

Четырбок уточнил, что принятие нового закона может помочь перевести в цифровой формат, в том числе, доступ к услугам здравоохранения.

Сергей Еремеев

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