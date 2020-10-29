Глава Карелии ввёл новые "антивирусные" меры: жителям региона рекомендуется сидеть дома

Руководитель Карелии Артур Парфёнчиков установил новые "антиковидные" ограничения во вверенном ему регионе: так, согласно распоряжению, всем обитателям республики рекомендовано воздержаться от посещения публичных мест и не покидать дома без лишней необходимости.

В последнем случае рекомендовано выходить на улицу "для выполнения трудовой функции и решения вопросов жизнеобеспечения".

Соответствующие предписания следует в первую очередь соблюдать гражданам, имеющим хронические заболевания, и лицам старше 60 лет.

Работодателям следует перевести на дистанционку всех сотрудников - особенно, если они опять же старше 60 лет.

Детям в возрасте до 16 лет в течение месяца, с 1 по 30 ноября, воспрещается посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Кроме того, устанавливаются доптребования для предприятий торговли, общепита и бытовых услуг, а также всех организаций, сотрудники которых контактируют с посетителями: на кассовых зонах должны быть установлены защитные экраны или перегородки, а в самом помещении иметься обеззараживатель воздуха.