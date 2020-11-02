Четырбок обратился к Беглову из-за "псевдогазетных киосков"

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Денис Четырбок в понедельник, 2 ноября, направил губернатору Петербурга Александру Беглову обращение по вопросу размещения киосков периодической печати, в которых продаются не только газеты и журналы, но также кофе, аксессуары для сотовых и другая продукция.

В Петербурге в радиусе 50 метров от метро можно торговать только цветами, театральными билетами и периодической печатью. Однако в некоторых газетных киосках продают и другие товары. По словам Четырбока, их владельцы "с помощью одного слова "Пресса" на витрине и нескольких пожелтевших журналов в ассортименте получают по льготной ставке и без торгов выгодные места с высокой проходимостью".

Депутат попросил главу города наделить комитет по печати Смольного правом формировать схему размещения нестационарных торговых объектов в части мест для реализации прессы и правом контролировать ассортимент продаваемой продукции.

Также единоросс предлагает ввести конкурсный порядок заключения договоров на размещение киосков, предназначенных для распространения печатной продукции.

Отметим, что на днях этот вопрос обсудили на заседании возглавляемого Четырбоком парламентского комитета по законодательству. Наличие проблемы признали присутствовавшие на нем представители комитета по печати и ассоциации "Балтийская пресса".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.