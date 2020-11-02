Из колонии освободился фигурант "московского дела" Беглец

Фигурант "московского дела" о прошлогодних уличных протестах Данил Беглец, которому в пику администрации исправительного учреждения суд все же одобрил условно-досрочное освобождение, официально покинул колонию-поселение в Орловской области, о чем сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Таким образом, в местах лишения свободы молодой человек провел в общей сложности 451 день.

В октябре Беглец жаловался на то, что в колонии нарушаются его права как верующего иудея: его обязывали работать в субботу и не соглашались переносить часы работы на другой день без убедительных для арестанта причин.

В толпе на скандально знаменитом митинге 27 июля 2019 года, положившем начало "московскому делу", Беглец потянул за руку омоновца, из-за чего его впоследствии и задержали. Активисту присудили два года заключения.