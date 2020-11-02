"Увидят, как люди задыхаются": Кабанов пригласил COVID-диссидентов в реанимацию

Руководитель Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов поделился с 78.ru соображениями насчёт ковид-диссидентов. Медик полагает, что отрицающие существование вируса граждане просто не представляют, что на самом деле творится в больницах и сколько людей находятся в критическом состоянии.

"Я их условно приглашаю, естественно я этого не сделаю, в реанимацию любого стационара Петербурга, где они увидят крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ. Когда они увидят, как люди задыхаются, я думаю, они изменят свою точку зрения", - констатировал Кабанов.

Напоследок глава медицинского учреждения пожелал диссидентам здоровья и выразил надежду, что они никогда не окажутся на месте тяжело переносящих болезнь граждан.

Сегодня, напомним, Петербург вновь обновил рекорд по количеству новых случаев COVID-19 - инфекция была выявлена у 923 горожан. Всего с начала пандемии заразились свыше 63 тысяч местных жителей; погибли при этом более 3,8 тысяч человек.