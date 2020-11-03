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12:04

Депутат Погорелов рассказал Петербургу, как подвез до дома медработницу

фото ЗакС политика Депутат Погорелов рассказал Петербургу, как подвез до дома медработницу

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Михаил Погорелов 3 ноября выложил в своих социальных сетях минутный видеоролик о том, как он забрал с работы на машине сотрудницу Городской многопрофильной больницы № 2.

- Я сегодня волонтер. Я сам сегодня везу медицинскую сестру второй многопрофильной больницы от ее места работы до дома, - объявил Погорелов.

Депутат объяснил, что таким образом запустил "очень приятную, очень правильную" акцию "Помоги медицинским работникам". 

Сотруднице единоросс объявил, что приехал за ней на своем автомобиле. Отметим, что по декларации о доходах за 2019 год машин в собственности у Погорелова не было. Возможно, под "своим" он имел в виду автомобиль Land Rover Discovery, записанный на его супругу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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