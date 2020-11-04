Не менее 40 участников "Русского марша" задержали в Москве

Полицейские начали массово задерживать участников "Русского марша" в Москве у станции метро "Цветной бульвар", передает "МБХ медиа".

По словам пресс-секретаря Ассоциации народного сопротивления Никиты Зайцева, уже задержаны как минимум 40 человек. Сообщается, что задержания начались практически сразу после того, как участники акции вышли из метро к месту сбора, в автозаки попали, в том числе, люди без плакатов и символики. Их задерживают на улице у метро, так и в переулках и подворотнях.

Участники "Русского марша" в Москве собирались пройти от метро "Цветной бульвар" к приемной ФСИН на Садовой-Сухаревской улице. Мэрия Москвы отказалась согласовывать акцию, ссылаясь на опасность распространения коронавируса.