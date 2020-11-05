Вишневский внес поправки в бюджет, предложив сэкономить на ледовой арене и "событийном туризме"

Лидер фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский подготовил пять поправок ко второму чтению проекта бюджета Петербурга на 2021 год.

Он предложил выделить дополнительные 8 млрд рублей на обеспечение льготников бесплатными лекарствами. По его словам, ранее об этом дважды просили представители комитета по здравоохранению: на "нулевых чтениях" бюджета и во время заседания парламентской комиссии по социальной политике. Депутат рассказал ЗАКС.Ру, что уточнял в Смольном и ему сообщили, что губернаторской поправкой выделение этих средств якобы не планируется.

Деньги на медицинские препараты Вишневский предлагает высвободить за счет отказа направлять выплаты владельцам облигаций АО "ЗСД". По словам депутата, это позволит сэкономить 2,5 млрд рублей.

- Пусть выплачивают за счет платы за проезд, - прокомментировал Вишневский.

Депутат предложил отказаться от софинансирования строительства новой ледовой арены для ХК СКА на месте снесенного СКК "Петербургский" и "сберечь" еще 5 млрд рублей. Также он выступил за отказ от субсидии федеральному бюджету на материально-техническое обеспечение полиции, это позволит сэкономить еще 450 тысяч рублей.

Второй поправкой предлагается выделить еще 316 млн рублей на льготные лекарства за счет "пиар сопровождения Смольного". Вишневский уточнил, что имеются в виду, в частности, расходы на содержание интернет-канала "Город+".

Третьей - добавить 2,5 млрд в "Фонд капитального ремонта" и 2,8 млрд на программу "Молодежи – доступное жилье". Депутат заявил, что если первая поправка не пройдет, до средства можно будет взять с проекта ледовой арены.

- Это необходимо, чтобы предотвратить рост платы за капремонт и чтобы молодые семьи получали субсидии на покупку жилья, - объяснил Вишневский.

Отдельной поправкой, снова за счет облигационных выплат по ЗСД, депутат предложил добавить 2,5 млрд рублей на программу расселения коммунальных квартир, финансирование которой планируется сократить в пять раз по сравнению с докризисным 2019 годом.

Наконец, "яблочник" считает необходимым выделить допсубсидии транспортным организациям: 1,3 млрд - на перевозку пассажиров в метро, и по 0,9 млрд – на перевозки автобусами и наземным электротранспортом. Эти средства он предлагает найти, отказавшись от трат на поддержку профессиональных спортивных команд, в том числе ХК СКА, расходов на "событийный туризм", официальные приемы губернатора и организацию патриотических мероприятий.

Депутаты могут вносить свои поправки в проект бюджета до вечера 5 ноября. Второе чтение документа планируется на заседании ЗакСа 18 ноября.

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