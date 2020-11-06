КГА предложил заменить граффити в центре Петербурга на светопроекцию

Комитет по градостроительству и архитектуре отобрал 15 стен в центре Петербурге, на которых в вечернее время суток планируется проектировать изображения. Об этом 6 ноября на заседании комитета ЗакСа по законодательству сообщил главный художник города Алексей Моор.

По его словам, это может быть альтернативой настенным рисунком. Тематика светопредставлений может быть разнообразно, добавил Моор: великие жители Петербурга, утраченное искусство, экспонаты музеев, произведения современных художников и так далее.

Главный художник города отметил, что светопроекции позволят сохранить фасады зданий, которые страдают от настенной живописи. Кроме того, КГА не поддерживает желание депутатов ЗакСа легализовать стрит-арт в центре города: чиновники опасаются, что уличное искусство будет отвлекать на себя внимание от петербургской архитектуры.

- Мы хотим "Лунную сонату" сыграть, а тут начинает играть барабан, - сравнил Моор. - Уличное искусство оттягивает внимание от архитектуры на себя.

Комитет при этом выступил за то, чтобы создать за пределами исторического центра места, где граффитисты смогут легально рисовать. Моор отметил, что предварительно отобраны 34 стены, в том числе на Петроградской стороне, под мостом Бетанкура.

-Там можно будет рисовать, что угодно. Разжигание распрей, порнография и нормативная лексика будут, конечно, за гранью, - пообещал чиновник.

Он также добавил, что кроме постоянных конструкций для стрит-арта будут созданы временные, которые можно будет переносить из одного района в другой.

Сергей Еремеев