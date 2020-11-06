В ЗакСе предложили создать экспертный совет для оценки граффити и стрит-арта

Комитет по законодательству петербургского парламента 6 ноября обсудил легализацию уличного искусства.

Председатель комитета, единоросс Денис Четырбок зачитал несколько поправок, предложенных в ранее принятый за основу законопроект об уличном искусстве. В частности, предлагается обязать Смольный установить перечень объектов, на которых можно будет рисовать, получив на это разрешение в упрощённом режиме. Кроме того, исполнительную власть хотят обязать создать зоны, где рисовать можно будет вообще без предварительного согласования.

Четырбок выступил за создание при Смольном экспертного совета для оценки уже существующих граффити и стрит-арт работ. Совет, по мнению депутата, должен принимать решение, какие элементы нужно закрасить, а какие оставить.

- Люди с других городов приезжают не только, чтобы посетить Эрмитаж, но и чтобы сделать селфи с портретом Бодрова, - отметил Четырбок. Он рассказал, что звал на заседание комитета уличных художников, но они отказались, сославшись на то, что больше не верят властям.

С критикой депутатских поправок выступили представители юридического комитета и комитета по градостроительству и архитектуре Смольного. Они отметили, что городские власти и так идут навстречу уличным художникам: например, отбирают адреса, где рисовать можно будет легально. Заместитель председателя КГА, главный художник Петербурга Алексей Моор заявил, что и сейчас нет никакой сложности в согласовании стрит-арта с властями. По его словам, попыток согласовать свои работы почти никто не предпринимал, поскольку большинство художников хочет рисовать на лицевых фасадов, где это запрещено.

Чиновник пообещал депутатам запросить у "Ленэнерго" список трансформаторных будок, которые стоят во дворах и на которых можно рисовать, не нарушая правила благоустройства. По его словам, таких подстанций наберётся не менее десяти.

Напомним, в Петербурге до 1 февраля действует инициированный Четырбоком "мораторий" на закрашивание объектов уличного искусства. Депутат надеется, что к этому времени вступит в силу новый закон, который создаст дополнительные возможности для стрит-арта.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.