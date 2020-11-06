Путин похвалил Памфилову за хорошую организацию выборов в сентябре

Президент Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома поблагодарил комиссию за организацию выборов в сентябре, назвав их результат очень хорошим, передает "Интерфакс".

Путин заявил, что в условиях пандемии проводить выборы было "опасно".

"Вы прошли через это и сделали все на лучшем уровне, организованно, в соответствии с законом, и с людьми работали очень плотно. И результат с точки зрения легитимности выборов, конечно, очень хороший", - сказал Путин.

По словам президента, Памфилова всегда "стремилась к достоверности результатов", и ЦИК работает над повышением скорости подсчета, "чтобы это не вызывало ни у кого сомнений, что все это на глазах, на виду и самих избирателей, и представителей различных организаций, партий".

Выборы в России в 2020 году прошли 11-13 сентября. Выбирали глав ряда регионов и депутатов региональных парламентов. В Ленобласти на выборах победил Александр Дрозденко.