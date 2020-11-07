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12:47

Коммунисты начали шествие к крейсеру "Аврора"

фото ЗакС политика Коммунисты начали шествие к крейсеру "Аврора"

Организованная КПРФ акция в честь годовщины Октябрьской революции началась в Петербурге 7 ноября.

Не менее 300 человек вышли от Троицкой площади к крейсеру "Аврора", чтобы возложить у него цветы. В первом ряду идут комсомольцы в костюмах красноармейцев и матросов, а также депутат Законодательного собрания Ольга Ходунова. Коммунисты поют революционные песни.

Шествие проходит по тротуару, однако полиция временно перегородила проезд по Петровской набережной, чтобы участники шествия смогли его пересечь. Вдоль всего маршрута стоят росгвардейцы, однако проведению акции они не препятствуют.

Перед началом шествия сотрудницы МВД раздавали коммунистам одноразовые медицинские маски. Однако большинство предпочли собственные красные маски.

Напомним, шествие и акция у "Авроры" официально не согласованы. КПРФ дважды пыталась получить разрешение на их проведение, но получила отказы под предлогом действующих в городе "коронавирусных" запретов.

Сергей Еремеев


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