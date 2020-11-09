Главврач Псковской областной инфекционной больницы заразилась коронавирусом

Коронавирусная инфекция добралась до главного врача Псковской областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко, известили в оперативном штабе по региону.

"Болезнь протекает в лёгкой форме, главврач лечится амбулаторно", - уточняется в сообщении оперштаба.

Болезнь Повторейко не повлияла на работу руководимого ей медучреждения, все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия проводятся в штатном режиме.

Анастасия Повторейко стала во главе областной инфекционной больницы после того, как в Великих Луках и Пскове появились новые корпуса медцентра.

По состоянию на утро 9 ноября в Псковской области COVID-19 обнаружен у 8 869 человек, излечились 4 810 пациентов, 70 скончались.