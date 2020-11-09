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11:50

ЦИК хочет снимать с должности провинившихся глав субъектовых комиссий

фото ЗакС политика ЦИК хочет снимать с должности провинившихся глав субъектовых комиссий

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в интервью ТАСС рассказала о законопроекте, подготовленном ЦИК. Документ позволяет Центризбиркому выносить мотивированное представление о досрочном прекращении полномочий члена избиркома субъекта России, сообщила Памфилова. По ее словам, представление будет направляться в орган, который принял решение выбрать предложенного ЦИКом человека в члены комиссии. Памфилова пояснила, что Центризбирком имеет право предложить кандидатуру на пост главы субъектовой комиссии, но не имеет возможности позже отозвать этого человека с должности.

- Очевидный парадокс: система управляемости асимметрична – мы имеем право при формировании комиссии субъекта РФ предлагать две кандидатуры в состав комиссии, включая предложение по председателю, и уже тогда по нашим предложениям региональная комиссия выбирает, голосует. Но если через определенное время избранная по нашему предложению кандидатура по каким-либо основаниям не справляется, не удовлетворяет тем требованиям, которые ставит ЦИК, то у нас должно быть право, которого сейчас нет, точно также представлять субъектовой комиссии предложение, подкрепленное серьезными аргументами, для соответствующего отзыва члена или председателя комиссии, - рассказала глава ЦИК.

По ее словам, с просьбой поддержать законопроект она обратилась к президенту России Владимиру Путину. Он дал распоряжение рассмотреть представленную инициативу, добавила председатель Центризбиркома.

Она напомнила, что ранее ЦИК неоднократно выражал недоверие руководителям некоторых избирательных комиссий субъектов России и встречал "тяжелейшее сопротивление". Причина в том, что эти главы избиркомов удобны для местных властей, считает Памфилова.

- То есть назначенные по предложению ЦИК некоторые члены избиркомов субъектов РФ впоследствии, в результате своей неудовлетворительной работы, утрачивали наше доверие, но продолжали работать в составе комиссии, поскольку законодательно установленные процедуры прекращения их полномочий по инициативе ЦИК России в законодательстве отсутствуют, - рассказала руководитель Центризбиркома.

По ее словам, аналогичная ситуация происходит в Петербурге. Избирком города "вызывающим образом противопоставляет себя" ЦИКу, заявила Памфилова.

Напомним, в конце сентября Центризбирком признал работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной и выразил недоверие главе ГИК Виктору Миненко. Тогда Памфилова предложила нескольким членам Горизбиркома сложить с себя полномочия, но состав ГИК с тех пор не изменился. В конце октября Центризбирком сообщил, что намерен добиваться изменений в руководстве Горизбиркома. 


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