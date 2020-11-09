18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:48

Фигуранта "московского дела" Лесных переведут в колонию-поселение

фото ЗакС политика Фигуранта "московского дела" Лесных переведут в колонию-поселение

Участника "московского дела" Егора Лесных переведут из обычной колонии в колонию-поселение: соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания Второго кассационного суда в Москве.

"Заседание прошло в таком штатном режиме, я тезисно обозначил нашу позицию, прокурор возражал против удовлетворения нашей кассационной жалобы. Суд ушел в совещательную комнату, пришел и изменил приговор и изменил вид учреждения - поменял колонию общего режима на колонию-поселение", - поделился адвокат "Общественного вердикта" Эльдар Гароз.

Ранее Лесных приговорили к 3 годам колонии по делу о применении в составе группы лиц не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти.

Лесных инкриминировали нарушение ч. 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, на митинге 27 июля в центре Москвы он совместно с другими фигурантами, Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым, напал на сотрудника Росгвардии и еще одного – ударил ногой.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

2 ноября, 15:15 Из колонии освободился фигурант "московского дела" Беглец

30 октября, 17:36 "Мемориал" представил новые списки "современных" политзаключенных: в них - 362 человека

26 октября, 18:28 "Меня окончательно задушили": Экс-фигурант "московского дела" Костенок уехал из России

22 октября, 15:16 Экс-фигурант "московского дела" Абаничев добился компенсации за незаконное преследование

20 октября, 14:47 Суд согласился отпустить фигуранта "московского дела" Беглеца по УДО

19 октября, 19:17 Фигурант "московского дела" Беглец начал голодать из-за нарушения прав верующих в колонии

19 октября, 18:30 Фигуранта "московского дела" Подкопаева решили не выпускать по УДО

16 октября, 11:20 ЕСПЧ принял жалобу на незаконное уголовное преследование Константина Котова по "дадинской" статье

5 октября, 16:17 Суд отклонил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Егору Жукову в рамках "московского дела"

29 сентября, 16:19 ФСИН хочет продлить испытательный срок Егору Жукову


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:53 "Очередные непростые решения": Беглов подвел итоги недели

18:48 Беглов: Нагрузка на систему здравоохранения Петербурга многократно превышена и продолжит расти

18:23 В парке Интернационалистов установили современную систему наружного освещения

18:20 "Маразм крепчал": Организаторы ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" вновь жалуются на нападки Милонова

17:59 Правительство почти вдвое сократило квоту на мигрантов

17:46 "Я разучился шутить": Сергею Фургалу вновь отказывают в получении писем

17:31 Сидевший в "Крестах" петербуржец отсудил у ФСИН 150 тысяч рублей

17:03 Столичный суд вернул ещё один иск Пригожина к Навальному и Милову

17:00 Смольный хочет бесплатно кормить школьников с любым гражданством

16:59 За шутку о COVID-19 прокуратура запросила 2,5 года ограничения свободы для нижегородского журналиста

16:37 Медведев сообщил о росте числа тяжких преступлений в России

16:33 Строительство железнодорожного кольца в Петербурге начнется в 2025 году

15:57 РБК: Шаскольский может сменить Артемьева на посту главы ФАС

15:34 ЗакС покупает цветы на 5 млн рублей

15:23 Миронов хочет временно запретить отпуска крупным государственным начальникам

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru