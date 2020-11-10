"Мы только кокошники надели": Столичные силовики вновь задержали участниц Pussy Riot Алёхину и Флорес

Столичные правоохранители поймали и отправили в автозак участниц Pussy Riot Марию Алёхину, Риту Флорес, а также экс-фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова и художника по имени Фархат, известила "МБХ медиа" сама Алёхина.

"Задержали в кокошниках опять, мы только надели кокошники, и нас задержали. Задержали в центре на этот раз. Едем в служебном транспорте, гуманно задержали, без насилия. С нами Самар Раджабов, фигурант "московского дела". И вот мы с Ритой, Фархат, художник, который был с нами в прошлый раз, и Самар. Вот четверо нас. Едем в автозаке. Опять на причастность к ранее совершенным преступлениям, везут нас в ОВД "Якиманка", - уточнила детали произошедшего Алёхина.

За последние два месяца участницы Pussy Riot уже в третий раз попадают в поле зрения силовиков. 4 ноября активисты - снова в кокошниках - были отправлены в отдел полиции. До этого их задерживали после акции на день рождения Владимира Путина - тогда в Москве на зданиях силовых ведомств они развесили радужные флаги.

Фото: Мария Алёхина / Twitter