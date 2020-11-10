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21:21

Анохин просит Бастрыкина наказать виновных в публикации видео с Дзюбой

фото ЗакС политика Анохин просит Бастрыкина наказать виновных в публикации видео с Дзюбой

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с предложением провести проверку действий лиц, опубликовавших в соцсети скандальное видео с футболистом Артемом Дзюбой. Об этом парламентарий 10 ноября сообщил на своей странице в Facebok. 

В своем обращении Анохин подчеркивает, что видеозапись была размещена в интернете без согласия самого Дзюбы, а ее содержание составляет личную тайну футболиста. В связи с этим депутат считает, что СК и прокуратура должны провести проверку действий неустановленных отправителей видео на признаки преступления по ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни). 

"Частная жизнь - неприкосновенна, вторжение в неё ради экономических, политических и других целей должно быть уголовно наказуемым деянием", - считает Андрей Анохин.

Напомним, в минувшие выходные неизвестные разместили в интернете видео интимного характера с участием футболиста "Зенита" Артема Дзюбы. 


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