Петербургская "Единая Россия" еще не решила, в каком формате пройдет партийная конференция

Единороссы Петербурга обсуждают возможность проведения ежегодной отчетно-выборной конференции в очном режиме, сообщил ЗАКС.Ру лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Александр Тетердинко.

Он рассказал, что в партии изучают федеральное законодательство и позицию Минюста. В случае необходимости, единороссы будут думать над возможностью провести мероприятие в другом форме.

- В любом случае, если в этом году состоится федеральный партийный съезд "Единой России" - пока окончательного решения не принято - безусловно, нам необходимо будет проводить конференцию для избрания делегатов на этот съезд. И мы будем ориентироваться на опыт наших федеральных коллег, в каком формате будет проходить съезд, - добавил Тетердинко.

По его словам, дата конференции пока не назначена. Она будет зависеть от даты общепартийного съезда, отметил единоросс.

Сергей Еремеев

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