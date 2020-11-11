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13:39

В "Единой России" рассказали о поправке в бюджет Петербурга на 2021 год

фото ЗакС политика В "Единой России" рассказали о поправке в бюджет Петербурга на 2021 год

Фракция "Единая Россия" намерена перераспределить чуть больше 1 млрд рублей из резервного фонда Петербурга на социальные нужды. Соответствующую поправку представители партии власти подали к проекту бюджета города на 2021 год, сообщил ЗАКС.Ру лидер фракции "Единая Россия" в ЗакСе Александр Тетердинко

- В основном, поправка носит социальный характер. Мы добавляем средства на образование и здравоохранение, - отметил Тетердинко. 

Он уточнил, что деньги планируется направить в том числе на закупку медицинского оборудования, ремонт школ и детских садов. 

- Это направления, которые мы ежегодно стараемся дофинансировать, - добавил Тетердинко. 

Напомним, второе чтение проекта бюджета Петербурга на 2021 год запланировано на 18 ноября. Свои поправки депутаты и Смольный предварительно представят на заседании Бюджетно-финансового комитета ЗакСа 16 ноября.

Сергей Еремеев


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