ЗакС одобрил корректировку бюджета Петербурга на 2020 год

Законодательное собрание Петербурга 11 ноября приняло в первом чтении поправку губернатора Александра Беглова в региональный бюджет на 2020 год. Документ представил вице-губернатор Эдуард Батанов.

Доходную часть городской казны планируется увеличить на 36,2 млрд – до 609,9 млрд рублей. Собственные доходы при этом вырастут на 17,9 млрд от первоначально утвержденной суммы. Ещё на 17,9 млрд увеличиваются поступления из федерального бюджета. Дополнительные 386,3 млн поступят из казны Ленинградской области.

Ко второму чтению ожидается дополнительное увеличение доходной части бюджета, отметил Батанов.

Расходы вырастут на 24,6 млрд – до 709,5 млрд рублей. Из них дополнительные 5,9 млрд рублей планируется выделить теплоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов. Дополнительные 4 млрд Смольный намерен направить в территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Дефицит таким образом составит порядка 99,6 млрд рублей. Это на 11,6 млрд меньше, чем в действующей редакции.

За принятие корректировки проголосовали 40 депутатов, против - трое.

Сергей Еремеев

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