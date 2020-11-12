Четырбок решил узнать мнение народа о продлении времени продажи алкоголя

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Денис Четырбок разместил в своем Telegram-канале опрос "Нужно ли в Санкт-Петербурге продлевать время продажи алкоголя до 23 часов?"

За первые полчаса проголосовали более 900 человек. Из них ответили "да" 66%, "нет" - 29%. Остальные не определились.

В пятницу, 13 ноября, руководимый Четырбоком комитет по законодательству обсудит идею Клуба профессионалов алкогольного рынка о продлении на час времени продажи спиртного. Эту меру предложено принять для борьбы с "наливайками" и контрафактом.

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