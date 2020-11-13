В Уставе Петербурга появятся упоминания предпенсионеров и брака как "союза мужчины и женщины"

Раздел Устава Петербурга о совместном ведении региона и Российской Федерации предлагается скорректировать в соответствии с новой редакцией Конституции. Соответствующий документ подготовил парламентский комитет по законодательству.

В частности, в основной закон города предлагается добавить пункт о том, что в совместном ведении государства и субъекта "защита института брака как союза мужчины и женщины". Также под общее управление попадают "защита семьи, материнства, отцовства и детства" и "создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях".

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок ("Единая Россия") сообщил ЗАКС.Ру, что депутаты Заксобрания утверждают изменения в Устав постепенно, по мере того как принимаются федеральные законы по мотивам поправок в Конституцию. Единоросс рассказал, что также в ЗакС внесён законопроект, прописывающий в основном законе города комплекс новых конституционный норм.

- Там есть норма про муниципалов, про сенаторов, про права граждан как элемент Устава Санкт-Петербурга, - поделился Четырбок. - Отдельной строкой выводится приоритет по социальному обеспечению ветеранов, в том числе жителей блокадного Ленинграда. Мы добавляем такие категория как дети войны и лица предпенсионного возраста. Это нововведения последних лет, и они были упущены [в тексте Устава].

Четырбок отметил, что изменения в региональные уставы в соответствии с поправками в Конституцию вносятся по всей стране.

Сергей Еремеев

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