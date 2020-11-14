Голодающие дольщики встали в пикеты на Невском

Дольщики недостроенного жилья в микрорайоне Парнас в очередной раз вышли с требованием завершить строительство. Речь идет о жилых комплексах "На Заречной" и "Три апельсина". На этот раз акция прошла на Невском проспекте: десятки людей с плакатами растянулись вдоль тротуара. Некоторые из участников протеста держат пятнадцатый день голодовки. "Мы выполнили все условия, теперь выполняйте свои обязанности", - сформулировали они свои претензии на транспарантах.

"Только после голодовки власти сейчас начали делать то, что обещали еще летом", - рассказала член инициативной группы Александра Пташенчук изданию "МБХ Медиа Северо-Запад".

Полицейские ограничились традиционной проверкой паспортов у пикетчиков.

Две недели назад дольщики с Парнаса отметились полотнищем с надписью "Путин, помоги!", вывешенным на недостроенном фасаде. В сентябре замглавы комитета по строительству Евгений Барановский пообещал, что достраивать проблемные ЖК "Три апельсина" и "На Заречной" начнут в ближайшее время, однако заявлениям чиновников дольщики не верят.

Фотография: Алла Андреева