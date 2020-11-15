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10:25

В Псковской области планируют справиться с задержками результатов тестирования на COVID-19

фото ЗакС политика В Псковской области планируют справиться с задержками результатов тестирования на COVID-19

С такой проблемой, как задержка результатов тестирования на коронавирус, в Псковской области скоро будет покончено, пообещал губернатор Михаил Ведерников. После массовых жалоб на скорость работы системы здравоохранения чиновники решили закупить дополнительную технику, которая должна будет до некоторой степении разгрузить медицинских работников. Это, в свою очередь, частично распутает "огромный клубок проблем", существующий в области.

"В течение двух-трех недель будет закуплено дополнительное оборудование для усиления лабораторий. <...> Планируем ввести компьютерный учет всех исследований. После внедрения этой системы оповещение пациентов о результатах будет происходит автоматически, а значит, без задержек", - поделился Ведерников планами в своем Instagram.

День за днем в регионе переписывают антирекорд по числу заболевших. По последним данным, коронавирус попал в организм к 9865 гражданам, 72 из которых не пережили инфекцию.

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