Трудовых патентов в Петербурге и Ленобласти в 2020 году оформили почти на треть меньше, чем годом ранее

За январь-август 2020 года в Петербурге и Ленинградской области было оформлено 110 656 патентов для мигрантов, что на 30,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, говорится в пояснительной записке Смольного к законопроекту о коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка труда на территории города.

По словам авторов документа, эти данные предоставило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Согласно информации Федеральной налоговой службы, за январь-август 2020 года объем поступлений в бюджет Петербурга по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев составил 3,4 млрд рублей. Это соответствует 73,4% от объема поступлений за аналогичный период прошлого года, отметили в Смольном.

Сумма ежемесячной оплаты патента в 2021 году составит 4000 рублей. Это всего на 7 рублей больше, чем в 2020-м. Законопроект, регулриующий этот вопрос, ЗакС Петербурга рассмотрит в первом чтении 18 ноября. Ожидается, что аналогичные взносы будут и в Ленобласти.