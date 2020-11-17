В Псковской областной больнице выявили очаг коронавируса

В Псковскую областную больницу проникла коронавирусная инфекция, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с ее распространением. Положительным оказался тест у 7 медработников и 15 пациентов. Вирус "занес" в хирургическое отделение больной, которого начали планово обследовать в октябре. В ходе лечения с ним случилась пневмония, что и привело к возникновению очага респираторного заражения.

"Планируемо очаг будет сохраняться до 27 ноября", - прогнозирует главврач учреждения Анатолий Волков.

В настоящее время, сообщает штаб, хирургическую помощь оказывают в других отделениях, причем в прежних масштабах.

Коронавирус с начала пандемии унес жизни 170 жителей региона, а всего случаев заражения насчитывается свыше десяти тысяч.