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17 ноября, 18:25

Назарова возмутилась парковкой на севере Петербурга

фото ЗакС политика Назарова возмутилась парковкой на севере Петербурга

Депутат Заксобрания Петербурга "Единой России" Галина Назарова выступила против автомобильной стоянки вдоль улицы Токсовской. Она подготовила запрос губернатору Александру Беглову на эту тему.

Парковка портит газон и мешает проходу граждан, возмутилась Назарова. По ее словам, местные жители выступают против стоянки уже несколько лет.

Депутат написала в запросе, что обращалась по этому поводу к вице-губернатору Николаю Бондаренко и тот подтвердил, что названный участок был сдан в аренду ООО "СКН" для временного размещения транспортных средств на безвозмездной основе. Однако, по словам Назаровой, за хранение автомобилей там берут деньги, на территории работает пункт охраны, а забор вокруг парковки превышает 0,8 метров, на которые, согласно информации от Бондаренко, частник договорился с городскими властями.

Назарова попросила Беглова принять меры и поинтересовалась, не кажется ли главе города, что в условиях борьбы с коронавирусом "системное игнорирование администрацией района вопросов, волнующих граждан, приведет к еще большему росту социальной напряженности".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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