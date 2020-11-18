В Петербурге сократили бюджет территориального фонда ОМС на 2021 год

Законодательное собрание Петербурга 18 ноября приняло во втором чтении проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год.

В документ была внесена поправка губернатора Александра Беглова. Она сократила расходную и доходную части бюджета до 120,9 млрд рублей. Перед первым чтением они составляли 122 млрд рублей.

В пояснительной записке к поправке говорится, что уменьшить бюджет пришлось из-за того, что размер субвенций Петербургу из федерального центра был уменьшен на 1,1 млрд рублей.

Сергей Еремеев

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