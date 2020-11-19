У здания Минздрава задержали коммунистов, протестовавших против оптимизации медицины

В Москве у здания Минздрава активисты левых сил встали в пикеты против оптимизации системы здравоохранения, сообщил в Facebook лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов. На демонстрации были замечены некоторые депутаты Госдумы и Мосгордумы. Слоганы на плакатах были следующие: "Требуем увеличения бюджетного финансирования медицины!", "Нажива на коронавирусе – преступление!", "Требуем контролировать цены на лекарства!", "Требуем обеспечить все аптеки необходимыми лекарствами!".

По мнению Удальцова и его единомышленников, Россия не лучшим образом справляется с пандемией коронавируса вследствие ошибочных решений федеральных чиновников, принятых за годы правления Владимира Путина.

"Ведь за последние 10 лет было сокращено на 12% общее количество врачей в стране, а количество медсестер и санитаров уменьшилось почти в два раза", - гласит довод политика.

Троих участниц пикетов, Нину Останину, Юлию Михайлову и Алену Литвину, задержали полицейские.

Фото: Сергей Удальцов / Facebook