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16:29

"Весна" начала строить свое "метро" в знак протеста против увеличения цен на проезд в Петербурге

фото ЗакС политика "Весна" начала строить свое "метро" в знак протеста против увеличения цен на проезд в Петербурге

Активисты "Весны" в Петербурге провели акцию против повышения цен на проезд в метро, "начав" строительство своего "частного" транспорта.

У станции метро "Дунайская" активисты начали "копать новую ветку метро" и установили знаки метрополитена. Они заявили, что в их "метро" "тарифы на проезд не растут, жетон всегда стоит 50 рублей", "вовремя платят рабочим и строят станции метро, которые не нужно закрывать на ремонт через пару месяцев после открытия".

Ранее Смольный подготовил проект постановления, согласно которому стоимость разового проезда в метро по жетону в 2021 году дорастет до 60 рублей, в наземном транспорте – до 55.

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