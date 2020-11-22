В Челябинске затопило новую инфекционную больницу за 2,5 млрд рублей

Спустя десять дней после открытия новой больницы для коронавирусных больных в Челябинске в ней случился потоп, о чем написало издание Znak.com со ссылкой на пациентов. Впоследствии информацию изданию "Челябинск онлайн" подтвердила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

"Ситуация в принципе прогнозируемая — с точки зрения нового здания, бывает такое. Процесс лечения не остановлен, реанимация работает", - рассказала чиновница.

По оценке местного Минздрава, никакого ущерба новое здание не понесло. Отметим, что на строительство медицинского учреждения и оснащение его оборудованием ушло 2,5 млрд рублей. Открывал больницу губернатор Алексей Текслер и первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

С начала пандемии в Челябинской области заразилось коронавирусом 23277 человек и 218 из них умерло.