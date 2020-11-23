18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:03

Марию Алёхину оштрафовали за антигомофобную акцию с радужными флагами

фото ЗакС политика Марию Алёхину оштрафовали за антигомофобную акцию с радужными флагами

Пресненский райсуд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей участницу Pussy Riot Марию Алёхину за акцию против гомофобии, которая заключалась в том, что она и другие активисты украсили здания судов, ФСБ и администрации президента ЛГБТ-флагами, поделился с "МБХ медиа" адвокат Дмитрий Захватов.

"У нас же де-факто запрещено проведение собраний. Соответственно правоохранительные органы квалифицируют это действие как пикет. На мой взгляд, конечно, это неправильно, совершенно безграмотно. Но единственное, что мы можем, возражать против этого, подавать жалобы и обращаться в ЕСПЧ", - рассказал Захватов.

Ранее сегодня Мещанский райсуд оштрафовал на 10 тысяч рублей другую участницу Pussy Riot Веронику Никульшину по аналогичной "протестной" статье 20.2 КоАП.

За последние два месяца участницы Pussy Riot уже в третий раз попадают в поле зрения силовиков. 4 ноября активистки в кокошниках также отправились в отдел полиции. До этого их задерживали после акции на день рождения Владимира Путина: тогда в Москве на зданиях силовых ведомств они развесили  радужные флаги.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:33 Роспотребнадзор объяснил Беглову бессмысленность школьной дистанционки

17:25 С 2021 года установка российских приложений на смартфоны и компьютеры станет обязательной

16:59 Суд оставил без движения иск Навального к Пескову

16:59 "Коммунисты России": Наш кандидат ничем не хуже госпожи Чечиной

16:49 Муниципал: Из нового устава МО "Аптекарский остров" исчезнет пункт о депутатских прогулах

16:38 На мемориальную доску Ленинградского рок-клуба продолжают собирать деньги

16:21 Жителя Кубани отправили в колонию за комментарий о теракте в УФСБ Архангельска

15:58 Дагестанского полицейского задержали по делу о терактах 2010 года в московском метро

15:47 БФК одобрил окончательную версию бюджета Петербурга на 2021 год

15:43 В торгово-промышленной палате посчитали прибыль от продления времени продажи алкоголя

15:15 Более 40 экологических движений обратились к кабмину из-за свалки в Угольной гавани

15:11 Вишневский предложил привлечь волонтеров к передаче родственникам информации о больных

14:53 Новым главврачом Введенской больницы стал Сергей Парцерняк

14:46 Эргашев не ответил Вишневскому, когда начнет работать интернет-сервис по вызову врача

14:46 "Ленфильм" заплатит 620 тысяч рублей за дерево, упавшее на чужой автомобиль

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru