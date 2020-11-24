Драпеко опасается "стихийных сходок" молодежи в новогодние праздники

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Елена Драпеко обратила внимание, что программа празднования Нового года и Рождества в Петербурге практически не предусматривает мероприятий для подростков и молодежи, что, по ее мнению, может привести к печальным последствиям. Своими опасениями парламентарий поделилась на заседании городского правительства 24 ноября.

- Вряд ли мы их удержим в новогодние праздники дома. Поскольку организованного ничего для них нет, то скорее всего это будут стихийные неорганизованные сходки... Можем ли мы обеспечить безопасность на наших улицах в случае если будут такие выходы молодежи на улицу неорганизованные? - спросила Драпеко.

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко заверил депутата, что вопрос находится под контролем правоохранительных органов, которые предпринимают необходимые меры безопасности.

- Наверное, надо обращаться дополнительно через средства массовой информации, просить людей воздержаться от массовых выходов на улицы, - добавил Сухенко.

Позже Драпеко предложила организовать для подростков спортивные соревнования в парках, чтобы молодые люди смогли выплеснуть свою энергию. Сухенко заметил на это, что большинство новогодних мероприятий будет проходить в онлайн-формате. Причем, по его словам, "идет ужесточение" праздничной программы: из-за действующих ограничений и роста числа заболеваемости COVID-19 несколько мероприятий были перенесены в интерактивный режим уже по ходу подготовки к праздникам.

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