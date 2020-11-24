Супруга Пескова поздравит петербургских детей с Новым годом в новом формате

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и супруга пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова Татьяна Навка снова будет руководить постановкой ледового новогоднего представления для петербургских школьников. Об этом 24 ноября на заседании городского правительства сообщил председатель комитета по культуру Константин Сухенко.

Главную роль в представлении "Снежная королева" исполнит другая знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка Елена Бережная. Также в спектакле примут участие артисты ее детского ледового театра.

Сухенко отметил, что в этом году ледовый спектакль впервые пройдет в новом формате. Представление будут транслировать по телевидению. Съемки пройдут во дворце спорта "Юбилейный". Уже началась подготовительная работа, сообщил чиновник.

Напомним, Навка и Бережная отвечали за новогодние ледовые представления для петербургских школьников и в предыдущие два года.

Фото: Navka.show

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