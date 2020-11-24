Петербургское метро не будет работать в новогоднюю ночь

На новогодних каникулах в Петербурге общественный транспорт будет работать ночью только с 6 на 7 января, сообщил председатель комитета по культуре Константин Сухенко на заседании городского правительства 24 ноября.

Чиновник объяснил это эпидемиологической ситуацией и действующими ограничениями. Курсирование транспорта в рождественскую ночь, по его словам, необходимо для прихожан, которые посещают богослужения в храмах.

Большинство мероприятий в регионе пройдут в онлайн-формате. В частности, не состоится традиционная встреча с Дедом Морозом на Дворцовой площади.

Из мероприятий, которые пройдут очно, Сухенко назвал ежегодную рождественскую ярмарку на Манежной площади. Она пройдет с 19 декабря по 10 января. Масштаб ярмарки в этом году будет меньший, предупредил Сухенко.

Напомним, праздничные украшения на улицах Петербурга установят в три этапа. В первую очередь, к 1 декабря, украсят центральные магистрали.

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