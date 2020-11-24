Московского активиста оштрафовали за прогулку в костюме бумажного стаканчика

Мещанский суд Москвы оштрафовал активиста "бессрочного протеста" Ивана Сажина на 10 тысяч рублей за прогулку в костюме бумажного стаканчика, передает "ОВД-Инфо".

11 сентября Сажин вышел на улицу в образе бумажного стаканчика, на котором были надписи "Россия", "Бессрочка", перечеркнутое "пытки" и другие. Погулять в таком виде ему удалось около 15 минут недалеко от Казанского вокзала, затем его задержали. Полицейские сломали костюм, чтобы поместить его внутрь автозака.

За эту прогулку на Сажина составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции). Суд счел костюм стаканчика сборно-разборной конструкцией, и что акция с ее применением требовала согласования с властями. Прогулку Сажина сочли несогласованным шествием.

Бумажный стаканчик стал одним из символов протестов после акции 27 июля 2019 года в Москве и последовавшего за ней "московского дела". Одного из фигурантов дела, Сергея Абаничева, обвиняли в массовых беспорядках из-за того, что он бросил стаканчик из "Бургер Кинга" в сторону полицейского.