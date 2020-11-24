18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

24 ноября, 20:48

"К пятнице": Комздрав - об обеспечении районов бесплатными лекарствами от COVID-19

фото ЗакС политика "К пятнице": Комздрав - об обеспечении районов бесплатными лекарствами от COVID-19

В ближайшее время медицинские учреждения во всех районах Петербурга получат лекарства для лечения пациентов с COVID-19, оповестил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"Некоторым не повезло с поставщиками, не успели разыграть контракты, и примерно в половине районов города уже началась выдача. К четвергу-пятнице, к концу недели, все у нас получат препараты закупленные и начнут выдавать при посещении", - пояснил чиновник.

Ни один район, добавил Сарана, пока что полноценно не "укомплектован" необходимыми для лечения COVID-заражённых препаратами.

Кроме того, констатировал зампредседателя комздрава, городу точно не хватит тех 203 млн рублей, которые ранее были предоставлены правительством для приобретения бесплатных лекарств.

Напомним, в начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить регионам 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

24 ноября, 19:50 Деда Мороза не будет: Власти Петербурга готовятся к особенному Новому Году

24 ноября, 19:35 Смольный: Переход на дистанционный формат в школах не планируется

24 ноября, 17:21 Смольный откажет в выдаче продуктовых наборов детям, учащимся по "смешанному" типу

24 ноября, 14:48 Глава Роспотребнадзора: Российские вакцины очень хороши, я рекомендую обязательно привиться

24 ноября, 13:45 Смольный начал готовиться к переводу школ на удалёнку

24 ноября, 12:50 Песков назвал ситуацию с коронавирусом в России усложненной, но контролируемой

24 ноября, 12:47 На карантин отправились ещё два петербургских класса: всего на вынужденной дистанционке 65

24 ноября, 11:58 Голикова: Массовая вакцинация населения от коронавируса планируется с 2021 года

24 ноября, 11:55 Путин наградил ветерана ВОВ, собравшую для семей погибших от COVID-19 медиков свыше 4 млн рублей

24 ноября, 11:13 В Петербурге осталось менее 10% свободных коек для пациентов с COVID-19


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
22:29 Муниципал: Беглов заявил о необходимости лишить мандата депутата от "Яблока" из МО "Малая Охта"

20:48 "К пятнице": Комздрав - об обеспечении районов бесплатными лекарствами от COVID-19

20:06 Активисты обратились ко всем депутатам Госдумы с просьбой взять дело "Нового величия" под свой контроль

19:50 Деда Мороза не будет: Власти Петербурга готовятся к особенному Новому Году

19:35 Смольный: Переход на дистанционный формат в школах не планируется

19:07 Шнуров оштрафовал Канделаки за незаданный Турчаку вопрос о нападении на Кашина

19:03 Муниципал: Мундепы Петербурга выпустили заявление в поддержку депутата Каруличевой

18:47 Прокуратура сочла недостаточными действия властей по предотвращению загрязнения океана на Камчатке

18:31 Уфимский единоросс выиграл суд против "навальнистов" из-за ролика о протестах жителей аварийного дома

18:29 Муниципал: Борьба в МО "Смольнинское": В ход пошел УК РФ

18:12 Члены ГИК поделились своим мнением о выдвижении Чечиной в главы комиссии

17:51 The Insider: После ухода из Госдумы доходы экс-спортсменки Кабаевой в НМГ выросли в 70 раз

17:50 СК возбудил дело о захвате детей в заложники в Колпино

17:26 Московского активиста оштрафовали за прогулку в костюме бумажного стаканчика

17:21 Смольный откажет в выдаче продуктовых наборов детям, учащимся по "смешанному" типу

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru