Беглов заявил о необходимости лишить мандата депутата от "Яблока" из МО "Малая Охта"

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил в муниципальный совет МО "Малая Охта" письмо с заявлением о необходимости рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от партии "Яблоко" Веры Морозовой. Документ выложил в своем Telegram-канале другой местный муниципал Василий Кунин.

В письме, датированном 10 ноября, утверждается, что Морозова представила недостоверные или неполные сведения о доходах за 2019 год. По словам Кунина, заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о прекращении депутатских полномочий его коллеги, назначено на 30 ноября.

Ранее подобные письма пришли еще в несколько муниципалитетов. В частности, местный совет МО "Нарвский округ" Беглов попросил рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутата от "Яблока" Анны Каруличевой, а МО "Финляндский округ" - самовыдвиженки Светланы Уткиной. Первое обращение депутаты рассмотрят 25 ноября, а второе - 1 декабря.

Ассоциация независимых депутатов Петербурга выпустила заявление о ситуации с оппозиционными депутатами, в котором обратила внимание на то, что претензии Смольного касаются только оппозиционных депутатов. Аналогичную позицию заняла и партия "Яблоко".

Ранее стало известно, что депутатского мандата лишился бывший глава Красного Села Николай Колошинский, в последнее время с группой единомышленников противостоявший руководству муниципалитета. Основанием для снятия с него полномочий стали опять-таки ошибки в представленной декларации. Колошинский заявил на это, что мог произойти подлог представленного им документа.

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